Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 27.04.2024 für die Bereiche Salzgitter-Lebenstedt und -Thiede

Salzgitter (ots)

Trickdiebstahl in Wohnung,

38226 Salzgitter-Lebenstedt, Goethestraße, Freitag, 26.04.24, 13:55-14:10 Uhr

Am Freitagmittag kam es zu einem Trickdiebstahl in der Goethestraße. Eine bislang unbekannte Täterin erhielt, unter dem Vorwand Geld wechseln zu wollen, Zutritt zur Wohnung eines älteren Ehepaares. Hier durchsuchte die Täterin in einem unbeobachteten Moment die Wohnung nach Diebesgut und entwendete schließlich Gegenstände im Wert von ca. 100 Euro. Da der Sohn des geschädigten Ehepaares vorsorglich eine Videoüberwachung installiert hatte, liegen Bildaufnahmen der Tat und Täterin vor. Die Ermittlungen dauern an.

Einbruchdiebstahl in Schule,

38228 Salzgitter-Fredenberg, Hans-Böckler-Ring, Donnerstag, 25.04.24, 15:40 Uhr - Freitag, 26.04.24, 07:10 Uhr

Vermutlich in der Nacht zum Freitag kam es zu einem Einbruchdiebstahl auf einem Schulgelände im Hans-Böckler-Ring. Unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln einer Tür Zutritt zu einem Schulkomplex, der sich derzeit in Bau- bzw. Renovierungsarbeiten befindet. Dort wurde gezielt ein Arbeitsraum aufgesucht, ebenfalls gewaltsam geöffnet und schließlich eine hochwertige Arbeitsmaschine entwendet. Anschließend entkamen der oder die Täter unerkannt. Der Gesamtschaden beträgt ca. 700 Euro.

Pkw-Diebstahl,

38239 Salzgitter-Beddingen, Eisenhüttenstraße, Freitag, 26.04.24, 13:45 - 21:45 Uhr

Am Freitagnachmittag bzw.-abend kam es zum Diebstahl eines Pkw von einem Mitarbeiter-Parkplatz des VW Werkes in Salzgitter-Beddingen. Der 51-jährige Geschädigte aus Salzgitter hatte seinen BMW der 5er Serie dort zum Parken abgestellt. Als er nach dem Arbeitsende zum Parkplatz zurückkehrte, musste er feststellen, dass das Fahrzeug gestohlen wurde. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor, eine Ortungsmöglichkeit des entwendeten Pkw wird derzeit geprüft. Das Fahrzeug wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Der Schaden wird auf ca. 15000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell