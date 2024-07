POL-HI: Vorfahrtsverstoß fordert drei verletzte Personen

Hildesheim (ots) - Sarstedt, Görlitzer Straße (Sti). In der Nacht von dem 22.07.2024 auf den 23.07.2024 ist es in der Görlitzer Straße in Sarstedt zu mehreren Diebstählen von Kfz.-Kennzeichen gekommen. Insgesamt wurden von 5 Fahrzeugen die Kennzeichen entwendet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

