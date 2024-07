LPI-GTH: Fahrt unter Drogeneinfluss

Friedrichroda - Landkreis Gotha (ots) - Zu einem Einbruch in ein Schwimmbad und einen angrenzenden Sportplatz kam es in der Nacht von Samstag zu Sonntag in der Tabarzer Straße. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzt 1.900 Euro. Die Polizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Bezugsnummer 0180846/2024 (Tel. 03621/781124) erbeten. (ml) Rückfragen bitte an: ...

