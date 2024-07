LPI-GTH: Heckscheibe eingeworfen - Zeugen gesucht

Wandersleben - Landkreis Gotha (ots) - Aufgrund einer missachteten Vorfahrt kollidierten am Freitagmittag gegen 13:00 Uhr auf der Kreuzung von der Schulstraße und Menantesstraße zwei Pkw VW. Ein aus Richtung Seebergen kommender 75-Jähriger beabsichtigte an der Kreuzung seine Fahrt geradeaus in Richtung Mühlberg fortzusetzen, als er den auf der Menantesstraße und damit vorfahrtsberechtigten 34-Jährigen übersah. ...

