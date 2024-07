LPI-GTH: Einbruch in Hotel - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots) - Am Samstadmittag wurden im Innenstadtgebiet Ilmenau wieder zwei Seniorinnen Opfer eines Trickdiebes. Der Dieb sprach die Damen unvermittelt an und bat darum, Kleingeld gewechselt zu bekommen. Während die hilfsbereiten Damen in ihren Gelbörsen nach Kleingeld suchten, entnahm der Dieb geschickt Geldscheine, ohne das dies bemerkt wurde. So schnell wie der Mann aufgetaucht war, verschwand er auch wieder. ...

mehr