BPOLI-KN: Auf der Suche nach Drogen - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

Konstanz (ots)

Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz haben eine Person festgenommen, die sie ansprach, weil sie Drogen kaufen wollte und mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Hintergrund der Haftbefehle waren Verurteilungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Trunkenheit im Verkehr.

Am Sonntagabend (9. Juni 2024) sprach ein 45-jähriger italienischer Staatsangehöriger Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz am Bahnhof Konstanz an, wo er hier Kokain kaufen könne.

Die anschließende Kontrolle des Mannes ergab zwei offene Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Wiesbaden. Das Amtsgericht Wiesbaden hatte ihn 2017 wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr in Tateinheit mit zweifacher Beleidigung und 2020 wegen fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung durch Trunkenheit verurteilt.

Da der Mann die noch offene Forderung in Höhe von 2980 Euro vor Ort begleichen konnte, durfte er seine weitere Reise fortsetzen.

