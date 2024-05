Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Dreifach Gesuchter in Regionalbahn festgenommen

Friedrichshafen (ots)

Bundespolizisten haben einen dreifach gesuchten Straftäter als Bahnreisenden in einem Zug gestellt. Zudem führte der Mann mutmaßliche Drogen mit sich.

Gestern Abend (14. Mai 2024) kontrollierte eine Streife des Bundespolizeireviers Friedrichshafen einen deutschen Staatsangehörigen in einer Regionalbahn von Friedrichshafen Stadt nach Radolfzell und stieß auf gleich drei Fahndungsausschreibungen der Staatsanwaltschaft Konstanz. Das Amtsgericht Konstanz hatte ihn 2019 ein einem Fall wegen Erpressung zu einer Geldstrafe verurteilt, von der er eine restliche Summe von 1500 Euro bisher schuldig blieb. Ein Jahr später hatte ihn dasselbe Gericht in einem anderen Fall wegen Erschleichens von Leistungen zu einer Geldstrafe von 1080 Euro verurteilt. Auch diesen Betrag hatte der 36-Jährige bisher nicht bezahlt. Hinzu kam eine Fahndungsnotierung zur Vermögensabschöpfung mit einem Wertansatz von 1360 Euro wegen Computerbetrugs, um die durch eine Straftat erlangten Vermögensvorteile ersatzweise einzuziehen.

Zahlungsfähig war der dreifach Gesuchte nicht. Ersatzweise trat er deshalb noch am selben Abend eine Gefängnisstrafe in der Justizvollzugsanstalt Ravensburg an. Weil er zudem noch eine geringe Menge Betäubungsmittel mit sich geführt hatte, muss er sich nun einem neuen Ermittlungsverfahren durch die zuständige Landespolizeibehörde stellen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell