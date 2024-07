Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Polizeimaßnahmen an rechtem Szeneobjekt

Eisenach (ots)

Am Freitag, den 12.07.2024, und dem darauffolgenden Samstag führte die Polizei in Eisenach jeweils einen Einsatz mit zugeordneten Kräften, u. a. der Bereitschaftspolizei Thüringen, durch. Hintergrund bildeten vorliegende Informationen, dass Personen der rechtsextremen Szene um die Gruppierung "Knockout51" relevante Aktivitäten entfalten. Darüber hinaus wurde für den Samstag die Durchführung einer musikalischen Veranstaltung eines anwesenden und in der rechten Szene etablierten Liedermachers bekannt. Im Zuge des Einsatzes wurde das betreffende Szenelokal "Bull's Eye" in der Mühlhäuser Straße von Seiten der Eisenacher PI-Leitung vorübergehend als "Gefährlicher Ort" klassifiziert. Die einhergehenden Kontrollmaßnahmen galten vordergründig der Identifizierung der agierenden Personen um o. a. kriminelle Vereinigung. An den betreffenden Tagen wurde jeweils eine Anzahl von zwanzig bzw. über dreißig Personen festgestellt und weitestgehend kontrolliert. Die Maßnahmen und Betrachtungen der Eisenacher Polizei richteten sich gegen die potenziell von der rechtsextremen Szene ausgehenden Gefährdungen und Straftaten.

Zurückliegend fielen im Eisenacher Stadtgebiet zunehmend rechtsradikale Graffitischmierereien größeren Ausmaßes mit verbotenen, verfassungsfeindlichen Symbolen und teils bedrohlichen Inhalten auf, die Gegenstand polizeilicher Ermittlungen sind. Etwaige Zeugenaufrufe sind hierzu gesondert beabsichtigt. (rp)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell