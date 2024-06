Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar-Beihingen: 24-Jähriger in der Ludwigsburger Straße beraubt - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen für einen Vorfall, der sich am Samstag (22.06.2024) gegen Mitternacht in Freiberg am Neckar-Beihingen ereignet hat. Ein 24-Jähriger war zu Fuß auf der Ludwigsburger Straße unterwegs, um in Richtung Bahnhof zu gehen. Etwa auf Höhe einer Tankstelle soll er von zwei ihm unbekannten Männern angesprochen worden sein, die unvermittelt auf ihn eingeschlagen haben sollen. Anschließend sollen die Unbekannten ihrem Opfer mehrere hundert Euro Bargeld entwendet haben und geflüchtet sein. Zeugen, die den Sachverhalt beobachten konnten, werden gebeten, unter Tel. 0800 1100225 oder per Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu treten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell