POL-LB: Sindelfingen: Fahrzeugbrand in der Bachstraße

Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich durch unsachgemäßen Umgang mit einer Zigarette geriet am Sonntag (23.06.2024) gegen 16:45 Uhr eine Matratze in einer Wohnung in der Maichinger Straße in Magstadt in Brand. Die 58-jährige Bewohnerin befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Wohnung und musste aufgrund der Rauchentwicklung husten. Darauf wiederum wurde ein 41-jähriger Zeuge aufmerksam, dem es in der Folge gelang, die ...

mehr