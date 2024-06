Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Stuttgart: neun Tatverdächtige wegen dringenden Tatverdachts des schweren Bandendiebstahls in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Nachdem es am 23. September 2023 zu einem versuchten schweren Fall des Diebstahls von großen hölzernen Kupferkabeltrommeln von einem Firmengelände in der Hertichstraße in Leonberg-Eltingen gekommen ist (siehe damalige Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5610092), führt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ein umfangreiches Ermittlungsverfahren. Damals hatten die Täter die Flucht ergriffen, dabei allerdings ein Fahrzeug und das Diebesgut zurückgelassen.

Seit Ende April 2024 sitzen nun insgesamt neun Männer wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Bandendiebstahls in Untersuchungshaft. Ein Teil der Festgenommenen soll an der Tat in Eltingen beteiligt gewesen sein. Darüber hinaus wird den neun Tatverdächtigen vorgeworfen, sich in den frühen Morgenstunden des 30. April 2024 Zutritt zu einem Firmengelände in der Augsburger Straße in Stuttgart verschafft zu haben. Dort lagerten zu diesem Zeitpunkt mehrere Kupferkabeltrommeln, die jeweils das Gewicht von etwa einer Tonne auf die Waage brachten. Nach den bisherigen Erkenntnissen sollen die neun Männer zwei der Kabeltrommeln in einen Mercedes Sprinter geladen haben. Gegen 04.40 Uhr habe ein Mitarbeiter der Firma seinen PKW auf das Gelände gelenkt und habe hierbei einen fremden Mercedes Sprinter bemerkt. Als dieser in Richtung der Straße losgefahren sei, seien mehrere Personen hinterhergerannt. Im Rahmen der sich anschließenden polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnten die neun Tatverdächtigen verteilt auf vier verschiedene Fahrzeuge festgestellt und kontrolliert werden. Die beiden Kabeltrommeln im Gesamtwert von etwa 30.000 Euro befanden sich noch in dem Sprinter. Ferner dürften die Männer kurz zuvor einen weiteren versuchten schweren Fall des Diebstahls in einer Firma in der nahegelegenen Hafenbahnstraße verübt haben.

Alle neun rumänischen Staatsangehörigen im Alter zwischen 27 und 38 Jahren wurden vorläufig festgenommen und noch am selben Tag einem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle gegen die Tatverdächtigen, setzte diese in Vollzug und wies sie in Justizvollzugsanstalten ein. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell