POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 27-Jähriger mit über vier Promille unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Ein 27-jähriger BMW-Lenker war am Sonntag gegen 18:20 Uhr mit knapp über vier Promille im Bereich der Stuttgarter Straße in Bietigheim-Bissingen unterwegs. Ein Zeuge stellte den BMW in Schlangenlinien fahrend fest und verständigte die Polizei. Der 27-Jährige lenkte sein Fahrzeug zu diesem Zeitpunkt auf einen Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Stuttgarter Straße. Hier konnte kurz darauf eine alarmierte Streifenwagenbesatzung den 27-Jährigen in seinem BMW sitzend antreffen. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch beim 27-Jährigen fest. Zudem musste er sich nach dem Aussteigen an seinem Fahrzeug festhalten. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der alkoholischen Beeinflussung. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

