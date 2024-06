Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim-Ottmarsheim: Jeep gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt derzeit gegen noch unbekannte Täter, die bereits am Freitag (21.06.2024) gegen 04.35 Uhr im Tulpenweg in Ottmarsheim einen Fahrzeugdiebstahl verübten. Die Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zugang ins Innere eines Jeep und fuhren mit diesem davon. Der Besitzer des PKW konnte nur noch beobachten, wie sich sein Jeep plötzlich in Bewegung setzt. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen, an denen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, konnten keine Tatverdächtigen mehr festgestellt werden. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Jeep, Typ Wrangler mit Ludwigsburger Kennzeichen (LB-). Der Wert des Jeep beläuft sich auf rund 60.000 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell