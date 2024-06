POL-LB: Herrenberg-Kuppingen: Fahrzeug überschlägt sich am Kreisverkehr

Ludwigsburg (ots) - Am Sonntag (23.06.2024) gegen 01:10 Uhr befuhr ein 23-jähriger Fahrer eines Opel Omega die Kreisstraße 1082 (K1082) von Perouse kommend in Richtung Leonberg. Am Kreisverkehr zur Kreisstraße 1017 (K1017/Heimerdinger Straße) überfuhr der Lenker zunächst eine Verkehrsinsel, in der Folge den Kreisverkehr und kam im angrenzenden Straßengraben zum Stillstand. Der Fahrzeuglenker wurde vorsorglich durch ...

