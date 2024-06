Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81 Gemarkung Sindelfingen: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 16.45 Uhr befuhr ein 44-jähriger Mercedesfahrer die A81, von der A831 aus Stuttgart kommend in Richtung Singen. In Höhe des Autobahnkreuzes Stuttgart wechselte mutmaßlich ein Pkw BMW von dem linken der beiden Einfädelspuren auf den vom Mercedes befahrenen, rechten Durchgangsfahrstreifen. Um eine Kollision zu verhindern, wich der Mercedesfahrer nach links aus und touchierte hierbei einen Mercedes eines 34-Jährigen, der sich auf dem linken Fahrstreifen neben ihm befand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, jedoch entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem flüchtigen BMW machen können, sich unter Tel.: 0711/6869-0 oder per Email an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

