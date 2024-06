Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81 Gemarkung Gerlingen: Auffahrunfall mit leichtverletzter Person

Ludwigsburg (ots)

Kurz vor Mitternacht am Freitag (21.06.2024), um 23:42 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Fahrer eines VW Tiguan die mittlere Fahrspur der BAB 81 zwischen der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach und dem Autobahndreieck Leonberg noch vor dem Engelbergtunnel in Fahrtrichtung Stuttgart. Auf seiner und der rechten Fahrspur stockte der Verkehr, als ein 49-jähriger Lenker eines VW T-Rocs von der linken Spur kommend den Fahrstreifen wechselte und nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Es kam zum Auffahrunfall, durch welchen sich der Tiguan-Fahrer leicht verletzte. Der VW T-Roc war auf Grund des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Außer der Polizei waren auch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr vor Ort. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden von etwa 27.000 Euro.

