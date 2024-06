Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: körperliche Auseinandersetzung auf Parkplatz in der Ludwigsburger Straße

Ludwigsburg (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeipostens Steinheim an der Murr musste am Freitag (21.06.2024) gegen 11:20 Uhr zu einer Schlägerei auf dem Parkplatz der Post in der Ludwigsburger Straße ausrücken. Ein 58-Jähriger parkte dort mit seinem Fahrzeug eines Lieferdienstes, um Pakete anzuliefern. Ein 34-Jähriger wollte mit seinem Lkw ebenfalls in den Parkplatz einfahren und hupte mehrfach, um den 58-Jährigen zur Wegfahrt aufzufordern. Nachdem dies nicht sofort erfolgte, entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit zwischen den beiden Männern, der schließlich eskalierte und dazu führte, dass der 34-Jährige seinem Kontrahenten mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlug. Der 58-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen im Gesicht zu, wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt und begab sich anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung. Der 34-Jährige wurde nicht verletzt, in dem Gerangel wurde jedoch sein T-Shirt zerrissen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell