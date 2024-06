Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden-Öschelbronn: 37-jähriger Fußgänger von Auto angefahren - Fahrer flüchtet

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0 oder E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen einer Unfallflucht, die ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag (20.06.2024) gegen 16.35 Uhr in Öschelbronn verübte. Der Unbekannte befuhr die Jettinger Straße in Richtung Unterjettingen. Mutmaßlich war er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, als er den Ortsausgang von Öschelbronn passierte. Nahezu zeitgleich wollte ein 37 Jahre alte Fußgänger, der einen Tretroller mitführte, die Fahrbahn in Richtung der Talstraße überqueren. Gemäß den derzeitigen Erkenntnissen trat der Fußgänger vom Gehweg auf die Fahrbahn, wobei der PKW mit dem Lenker des Tretrollers zusammenstieß und der 37-Jährige in der Folge stürzte. Der unbekannte PKW-Lenker habe kurz abgebremst, seine Fahrt dann jedoch in Richtung Unterjettingen fortgesetzt. Eventuell könnte er mit einem dunkelgrauen Audi unterwegs gewesen sein. Der leicht verletzte Fußgänger begab sich selbstständig zur Behandlung in ein Krankenhaus und erstattete anschließend Anzeige bei der Polizei.

