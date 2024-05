Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 240515-1-pdnms Geschädigte nach Fahrraddiebstahl gesucht, Neumünster

Neumünster (ots)

Neumünster/Am 01.05.2024 wurden um 04.00 Uhr zwei Fahrräder aus der Sammelschließanlage für Fahrräder in der Friedrichstraße in Neumünster entwendet. Der Täter stahl am frühen Morgen sowohl ein schwarzes Herrenrad als auch ein helles Damenfahrrad. Leider haben sich bis heute die Eigentümer der beiden Fahrräder noch nicht bei der Polizei gemeldet und eine Anzeige erstattet. Daher bittet die Kriminalpolizei Neumünster darum, dass sich die Eigentümer der Fahrräder unter der Tel.: 04321/9450 melden.

