POL-NMS: 240513-6-pdnms: Unfall mit Bus in Neumünster

Thaden (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (10./11.) kam es zu einem Einbruch in das Schwimmbad in Thaden, Batzer Weg. Bislang unbekannte Täter brachen dort mehrere Gebäude auf, durchsuchten Räume und Schränke und entwendeten unter anderem einen Laptop. Außerdem wurde im Kiosk ein Feuerlöscher geleert. Durch den Kriminaldauerdienst wurden umfangreiche Spuren gesichert. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei ...

