Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Gebäude in der Wernerstraße beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Personen warfen am Donnerstag (20.06.2024) zwischen 15:45 Uhr und 17:10 Uhr mehrere Steine gegen ein Wohnhaus in der Wernerstraße in Ludwigsburg. Dabei wurde die Hausfassade sowie eine Fensterscheibe beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist aktuell noch nicht bekannt. Da die Tatörtlichkeit sowohl von Bewohnern des betroffenen Mehrfamilienhauses, als auch von mehreren Wohngebäuden der Wilhelm-Bloß-Straße aus einsehbar ist, könnte die Tat möglicherweise von Zeugen beobachtet worden sein. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 18-5353 oder per Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

