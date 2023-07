Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Folgemeldung zu Unfall am Bahnübergang Ramstein

Ramstein (ots)

Nachdem am 3. Juli 2023 ein Traktor mit einer Regionalbahn an einem Bahnübergang in der Nähe des Autohofs Ramstein kollidierte, kam es am Morgen des 4. Juli 2023 fast erneut zu einem Unfall am selben Bahnübergang.

Gegen 07:30 Uhr wollte ein schwarzer Audi den Bahnübergang queren nachdem der Lokführer bereits den Warnpfiff abgegeben hatte. Erneut setzte der Lokführer einen Pfiff ab und leitete eine Schnellbremsung ein. Der Fahrer des Wagens reagierte umgehend, setzte zurück und konnte so den Zusammenstoß gerade noch verhindern. Der Autofahrer entfernte sich daraufhin umgehend vom Ereignisort. Reisende im Zug wurden durch die Schnellbremsung nicht verletzt. Der Lokführer stand unter Schock und musste abgelöst werden. Es entstand eine Verspätung von ca. einer Stunde.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Fahrzeug wurde als schwarzer Audi-Kombi, neueres Modell mit silbernen Zierleisten auf dem Dach beschrieben.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zu dem Fahrzeug, insbesondere Kennzeichen oder Fahrzeugführer machen können, werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern unter 0631-34073-0 oder per Email an bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de zu melden.

