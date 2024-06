Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mötzingen: Unfallflucht in der Iselshauser Straße

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Autofahrer verursachte am Mittwoch (19.06.2024) gegen 14:30 Uhr in Mötzingen mit seinem Pkw einen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unbekannte war mit seinem Skoda in der Iselshauser Straße unterwegs und versuchte offenbar zunächst, eine dort eingerichtete Baustelle über den am rechten Fahrbahnrand verlaufenden Radweg zu umfahren. Als er auf diesem Weg die Absperrungen nicht passieren konnte, lenkte er den Skoda rückwärts durch die Baustelle zurück und wechselte wieder vom Radweg auf die Fahrbahn. Dabei fuhr er an einer Bushaltestelle über den speziell zum Ein- und Ausstieg von Fahrgästen beschaffenen, etwa 24 Zentimeter hohen Randstein (sogenannter "Busbord"), wobei dieser beschädigt wurde. Zeugenangaben zufolge soll es sich bei dem Fahrer um einen Mann im Alter von etwa 70 bis 75 Jahren gehandelt haben. Der von ihm gesteuerte grüne Skoda Fabia hatte offenbar Calwer Kennzeichen (CW). Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Herrenberg unter Tel. 07032 2708-0 oder per Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell