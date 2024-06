Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden-Öschelbronn: Fußgänger von unbekannter Person angefahren und verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Herrenberg sucht Zeugen für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag (20.06.2024) gegen 16:30 Uhr in Gäufelden-Öschelbronn ereignet hat. Ein 37-jähriger Mann wollte mit einem Tretroller die Jettinger Straße überqueren, um in die gegenüberliegende Talstraße zu gelangen. Zeitgleich fuhr eine unbekannte Person mit einem Pkw mit mutmaßlich nicht angepasster Geschwindigkeit auf der Jettinger Straße in Richtung Jettingen. Es kam zum Kontakt zwischen dem Pkw und dem Tretroller, infolge dessen der 37-Jährige zu Boden stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Die unbekannte Person bremste daraufhin den Pkw offenbar kurz ab, setzte ihre Fahrt in Richtung Jettingen jedoch anschließend fort, ohne sich um den Verkehrsunfall zu kümmern. Bei dem Pkw soll es sich um ein dunkelgraues Fahrzeug gehandelt haben. Wer den Sachverhalt beobachten konnte und insbesondere Angaben zu der flüchtigen Person oder ihrem Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 07032 2708-0 oder per Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

