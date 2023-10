Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) E-Scooter-Fahrer flüchtet vor Polizeikontrolle - Polizei sucht Zeugen (05.10.2023)

Stockach (ots)

Ein E-Scooter-Fahrer ist am Donnerstagnachmittag auf der Weißmühlenstraße vor der Polizei geflüchtet. Gegen 16 Uhr stellten die Beamten einen E-Scooter-Fahrer fest, der auf der Weißmühlenstraße in Richtung Stadtwall unterwegs war. Da an dem Scooter ein grünes Versicherungskennzeichen angebracht war, sollte der unbekannte Fahrer überprüft werden. Nachdem er die Kontrollabsicht der Polizei erkannte, flüchtete er im Einmündungsbereich zum "Stadtwall" über den Gehweg in Richtung der dortigen Bushaltestelle, sprang dort von seinem Roller und flüchtet zu Fuß vorbei am Parkhaus über einen schmalen Fußweg in Richtung Goethestraße.

Zu dem unbekannten Scooter-Fahrer liegt folgende Personenbeschreibung vor: männlich, etwa 20 Jahre alt, ungefähr 170-180 Zentimeter groß, normale Statur. Bekleidet war er mit einer dunklen Jeans und einem T-Shirt. In der hintern Hosentasche hatte er eine Getränkeflasche.

Zeugen, die den flüchtigen E-Scooter-Fahrer gesehen haben, oder sonst Hinweise auf seine Identität geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07733 9960-0, bei der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell