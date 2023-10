Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Radfahrer angefahren (05.10.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Donnerstag gegen 16 Uhr hat eine Autofahrerin in der Vockenhauser Straße einen Unfall verursacht. Eine 39-jährige Skoda Fabia Fahrerin bog vom Parkplatz eines Einkaufscenters auf die Vockenhauser Straße ein. Dabei stieß sie mit einem von rechts kommenden 71-jährigen Radfahrer zusammen. Der Mann fiel über die Motorhaube des Skoda und anschließend zu Boden, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Er kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf insgesamt rund 4.000 Euro.

