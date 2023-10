Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Diebstahl eines Toyota RAV4 (06.10.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 19.30 Uhr und Freitag, 4.30 Uhr, hat ein Unbekannter ein in der Grabenäckerstraße geparktes Auto gestohlen. Der Unbekannte entwendete einen am Straßenrand geparkten schwarzen Toyota, Typ RAV4, im Zeitwert von etwa 35.000 Euro. Am Auto befanden sich die amtlichen Kennzeichen "VS-LJ 304. Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder zum Verbleib des Autos machen können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07720 8500-0 bei der Polizei zu melden.

