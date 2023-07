Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall auf der L 141 bei Wittlich

Wittlich (ots)

Verkehrsunfall auf der L 141 bei Wittlich

Am Dienstag, den 18. Juli 2023, kam es gegen 07:30 Uhr auf der L 141 zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Zwischen der Zufahrt zur Straße "Am kleinen Rotenberg" und dem "Vitelliuskreisel" geriet ein aus Salmtal kommender LKW aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Hier kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW, der durch den Aufprall in die Schutzplanke geschoben wurde. Glücklicherweise wurde die Fahrerin des PKW dabei nur leicht verletzt. Aufgrund des Unfalls und der anschließenden Aufräumarbeiten musste die L 141 in diesem Streckenabschnitt bis ca. 09:30 Uhr gesperrt werden. Im Einsatz waren neben 4 Beamten der PI Wittlich 2 Rettungswagen und 6 Kräfte der Straßenmeisterei Wittlich.

