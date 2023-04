Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel

Varel (ots)

Am Montag gegen 17.10 Uhr befuhr eine 20-Jährige aus Westerstede die Westersteder Straße in Richtung Grünenkamp. An der Kreuzung zur Altjührdener Straße missachtete sie die Vorfahrt eines bevorrechtigten 24-Jährigen aus Edewecht. Bei dem Zusammenstoß wurden die Beteiligten leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell