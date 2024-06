Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar-Heutingsheim: Streit unter Nachbarn eskaliert

Ludwigsburg (ots)

Aus bislang noch unbekannter Ursache eskalierte am Donnerstagabend (20.06.2024) in der Kantstraße in Heutingsheim ein Streit unter Nachbarn. Gegen 18.15 Uhr alarmierten mehrere Anrufende die Polizei, da vor einem Wohnhaus eine heftige Schlägerei im Gange sei. Mehrere Streifenwagenbesatzungen verschiedener Polizeireviere fuhren hierauf die Örtlichkeit an. Wie sich im Zuge des Einsatzes herausstellte, soll ein 38 Jahre alter Mann seinen 46-jährigen Nachbarn mit einem Messer ins Bein gestochen haben. Die beiden 19 und 26 Jahre alten Söhnen des 46-Jährigen hätten wiederum wohl mit einem Schlagstock auf den 38-Jährigen eingeschlagen. Ein 32-jähriger Verwandter des 38 Jahre alten Mannes habe sich ebenfalls noch eingemischt und den 26-Jährigen geschlagen. Die beiden 38 und 46 Jahre alten Männer mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Der 46-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Der leicht verletzte 38-jährige Tatverdächtige wurde im weiteren Verlauf vorläufig festgenommen und nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

