POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt, Dorfstraße /

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am 10.04.2024, in der Zeit von 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr, den auf dem Sparkassenparkplatz der Dorfstraße in Ottmarsbocholt geparkten VW Passat (Firmenfahrzeug) eines 25-jährigen Sendeners und flüchtete. Bei dem Unfall zersplitterte die Heckscheibe. Im Anschluss entwendete ein ebenfalls unbekannter Täter Werkzeug aus dem Kofferraum, das durch die zersplitterte Heckscheibe nicht weiter gesichert war.

Hinweise zu beiden Taten bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-793.

