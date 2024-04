Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Holtrup /Diebe nutzen offene Türen

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter gelangten in der Zeit vom 07.04.2024 bis 10.04.2024 durch eine geschlossene aber nicht verschlossene Scheunentür in die Tenne eines zur Zeit nicht bewohnten Bauernhofs auf der Straße Holtrup in Senden. Von der Tenne aus gelangt man über eine Verbindungstür zum Wohnhaus, welche ebenfalls nicht verschlossen war. Dort dursuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Zum Diebesgut kann noch nichts gesagt werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell