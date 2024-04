Coesfeld (ots) - Auf der L600 in Höhe der Wildpferdebahn fuhr am Dienstagnachmittag, 09.04.2024, 15:30 Uhr, ein LKW weit in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender Autofahrer versuchte noch dem 7,5 Tonner auszuweichen, jedoch zerschellte der Außenspiegel des schwarzen Audi an dem Lastkraftwagen. Der Pflicht, am Unfallort zu warten und die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen, kam der LKW-Fahrer nicht nach. ...

