POL-LB: Weil der Stadt-Hausen: Unfallflucht in der Pfarrhausstraße - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag (20.06.2024) zwischen 06:30 Uhr und 16:15 Uhr in der Eichendorffstraße in Oberriexingen ereignet hat. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten Mazda. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen ...

