POL-HRO: Betrüger in Rostock unterwegs - ein Tatverdächtiger ermittelt

Rostock (ots) - Ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen ereignete sich am Montagvormittag, 19.02.2024, gegen 09:00 Uhr auf der Straße Am Strande. Die 34-jährige Fahrerin eines VW Golf befuhr die Straße Am Strande in Richtung Vorpommernbrücke und beabsichtigte an der Kreuzung Fischerstraße nach links auf den Parkplatz Stadthafen zu fahren. Dabei kollidierte ihr ...

