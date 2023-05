POL-PIOPP: Sachbeschädigung durch Graffiti

B9, Guntersblum (ots) - Am Nachmittag des 03.05.2023 kam es gegen 16:15 Uhr zwischen Guntersblum und Oppenheim auf der B9 zu einem Unfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen, bei dem zwei Insassen verletzt wurden. Drei der beteiligten PKW fuhren auf der B9 in Richtung Süden. Ein beteiligter Transporter fuhr in die Gegenrichtung. Die Fahrzeuge in Fahrtrichtung Süden mussten verkehrsbedingt abbremsen. Das erkannte ...

mehr