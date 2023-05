Polizeiinspektion Oppenheim

POL-PIOPP: Sachbeschädigung durch Graffiti

Bild-Infos

Download

Nierstein (ots)

In den letzten Wochen kam es in Nierstein zu zwei Sachbeschädigungen durch Graffiti. Es wurden hierbei zwei Verteilerkästen besprüht und hierdurch beschädigt. Zum einen wurde ein Verteilerkasten in der Pestalozzistraße/Ecke Gutenbergstraße mit dem TAG "AFA" besprüht. Die Schadenshöhe beträgt ca. 100 Euro. Zum anderen wurde ein weiterer Verteilerkasten in der Roßbergstraße/Ecke Lilienstraße mit dem TAG "D" und "J" besprüht. Der Schaden beträgt hier ca. 50 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat bzw. dem oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim zu melden (Tel. 06133-933-0)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oppenheim, übermittelt durch news aktuell