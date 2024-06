POL-LB: Korrektur zur Pressemitteilung vom 14.06.2024, 14:27 Uhr: Böblingen: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Ludwigsburg (ots) - Eine noch unbekannte Person streifte zwischen Montagabend, 18:30 Uhr und Mittwochmorgen, 06:30 Uhr (17.-19.06.2024) mit einem Fahrzeug an einem Tesla vorbei, der ordnungsgemäß in der Wilhelmstraße in Ludwigsburg am Fahrbahnrand geparkt war. Der Tesla wurde dabei nahezu über die komplette linke Fahrzeugseite beschädigt, der Sachschaden wird auf ...

mehr