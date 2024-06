Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: unbekannte Person flüchtet nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Eine noch unbekannte Person streifte zwischen Montagabend, 18:30 Uhr und Mittwochmorgen, 06:30 Uhr (17.-19.06.2024) mit einem Fahrzeug an einem Tesla vorbei, der ordnungsgemäß in der Wilhelmstraße in Ludwigsburg am Fahrbahnrand geparkt war. Der Tesla wurde dabei nahezu über die komplette linke Fahrzeugseite beschädigt, der Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt. Die unbekannte Person machte sich anschließend aus dem Staub, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 18-5353 oder per Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell