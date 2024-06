Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Bietigheim-Bissingen: 37-Jähriger nach Einbruch auf Firmengelände in Haft

Ludwigsburg (ots)

Ein 37 Jahre alter Mann befindet sich seit Dienstag (18.06.2024) in Untersuchungshaft, nachdem er im Verdacht steht, am frühen Montagmorgen (17.06.2024) auf das Gelände einer Firma in der Rötestraße eingebrochen zu sein und Kupfer im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen zu haben.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll sich der 37-Jährige gegen 3.40 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Firmengelände verschafft und unter anderem eine Kupferkabeltrommel mit einem Durchmesser von etwa 120 cm in einen Mercedes-Transporter verfrachtet haben und anschließend geflüchtet sein. Zeugen waren mutmaßlich durch Lärm auf den Einbruch aufmerksam geworden und hatten die Polizei verständigt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten schließlich kurz darauf zur vorläufigen Festnahme des 37-Jährigen.

Der Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn am Dienstag (18.06.2024) einem Haftrichter am Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen besonders schweren Falls des Diebstahls und wies den 37-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt ein. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen.

