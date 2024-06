Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: Scheune vollständig niedergebrannt

Ludwigsburg (ots)

Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte am Mittwoch (19.06.2024) gegen 13.30 Uhr in die Straße "Salzmann" in Freiberg am Neckar zu einem landwirtschaftlichen Anwesen aus, nachdem dort ein Brand einer Scheune gemeldet worden war. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Scheune bereits in Vollbrand stand. Die entstandene Rauchsäule war auch aus der Ferne gut sichtbar. Gegen 14.30 Uhr war der Brand soweit unter Kontrolle, dass es zu keiner weiteren Rauchentwicklung mehr kam. Wenig später konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand vollständig löschen. Ein direkt an die Scheune angebautes Wohnhaus nahm durch das Feuer keinen Schaden. Von der dort wohnenden dreiköpfigen Familie befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nur die 44-jährige Frau zuhause. Verletzt wurde sie durch das Feuer nicht. Ein Feuerwehrmann erlitt im Zuge der Löschmaßnahmen leichte Verletzungen, die mutmaßlich durch einen geplatzten Feuerwehrschlauch entstanden. Er wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit abschließend noch nicht fest. Die Schätzung beläuft sich auf mindestens 250.000 Euro, wobei hierbei die in der Scheune gelagerten Gegenstände noch nicht berücksichtigt sind. Unter anderem sollen sich mehrere Oldtimer-Fahrzeuge darin befunden haben. Die Ursache des Brandes ist bislang noch unbekannt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung geben können oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 64378-0 oder per E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden. Insbesondere sollen mehrere Schüler das Feuer festgestellt und auch einen Notruf abgesetzt haben, diese könnten wichtige Zeugen sein und werden ebenfalls gebeten, sich zu melden.

