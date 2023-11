Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Trunkenheitsfahrten verhindert

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am vergangenen Dienstag (31.10.2023) kontrollierte eine Polizeistreife einen 70-jährigen Autofahrer in der Johannes-Rösle-Straße. Gegen 14.15 Uhr stellten die Beamten den Mann in seinem Auto sitzend in einer Feuerwehranfahrtszone fest. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, war der Mann alkoholisiert. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von gut 0,8 Promille. Die Beamten parkten mit Einverständnis des 70-Jährigen das Auto ordnungsgemäß um und stellten die Schlüssel sicher. Pfersee - Am gestrigen Mittwoch (01.11.2023) verhinderte eine Polizeistreife eine Trunkenheitsfahrt eines 35-Jährigen im Täfertinger Weg. Gegen 16.00 Uhr war die Polizeistreife aufgrund einer Streitigkeit vor Ort. Hierbei war der 35-Jährige deutlich alkoholisiert, wollte aber dennoch mit seinem Auto nach Hause fahren. Nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von knapp 1,3 Promille ergab, stellten die Beamten den Autoschlüssel sicher.

