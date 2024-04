Polizei Hagen

POL-HA: Frau mit Kopfverletzung in Wehringhausen gefunden

Hagen-Wehringhausen (ots)

In Wehringhausen fanden Passanten am Montag (29.04.) eine 36-Jährige mit einer Kopfverletzung, die bewusstlos auf dem Gehweg lag. Die Frau hielt sich nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gegen 21.30 Uhr in der Augustastraße auf und war auf dem Weg nach Hause. Sie gab an, plötzlich einen Schlag auf dem Kopf gespürt zu haben. Sie erlangte das Bewusstsein erst wieder, als sich Passanten um sie kümmerten. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die 36-Jährige in ein Dortmunder Krankenhaus. Sie konnte sich an keine Personen erinnern, die sich ihr vor dem Vorfall genähert oder sich auffällig verhalten hätten. Entwendet worden sei ihr ebenfalls nichts.

Die Polizei Hagen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. Die 36-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Ob es sich um ein Sturzgeschehen oder eine Fremdeinwirkung handelte, ist derzeit Bestandteil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. (arn)

