Polizei Hagen

POL-HA: Grillwagenbetreiber mit Eisenstange geschlagen

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Als der Betreiber eines Grillwagens am Montag (29.04.) gegen 14 Uhr eine Bitte um Geld ablehnte, griff ein Hagener den Mann mit einer Eisenstange an. Der 47-jährige Grillwagenbetreiber, der seinen Stand an der Elseyer Straße hat, schilderte der Polizei, dass er von einem 61-Jährigen angesprochen wurde. Dieser habe ihn um Geld gebeten, nachdem er abgelehnt habe, sei der 61-Jährige jedoch aggressiv geworden. Der Mann habe eine Eisenstange genommen, die als Verschlaghalterung am Grillwagen diente, und habe dann auf den 47-Jährigen eingeschlagen. Der Grillwagenbetreiber konnte den Schlag mit dem rechten Unterarm abwehren und erlitt leichte Verletzungen. Er wollte zu einem späteren Zeitpunkt selbstständig einen Arzt aufsuchen. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den 61-jährigen Angreifer ausfindig machen. Er erhielt eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung sowie einen Platzverweis, dem er nachkam. (arn)

