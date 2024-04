Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer muss in Gewahrsam genommen werden

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Montag (29.04.) randalierte ein Hagener gegen 19.30 Uhr in einer Wohnung in der Wilhelmstraße. Der 35-Jährige war stark alkoholisiert, sehr aggressiv und zerstörte einen Schrank. Ein 58-Jähriger verständigte die Polizei, da er den Mann nicht beruhigen konnte und fürchtete, von diesem angegriffen zu werden. Die eingetroffene Streifenwagenbesatzung mussten den 35-Jährigen in Gewahrsam nehmen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert in Höhe von 1,9 Promille. Er erhielt eine Strafanzeige. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell