POL-GI: Einbrüche + Diebe verursachen Stromausfall + Kind angesprochen - Zeugen gesucht + Unfall mit fünf Fahrzeugen + Verkehrskontrollen fördern mehrere Verstöße zutage

Gießen (ots)

Linden: Einbruch in Bäckerei

In Leihgestern kam es am frühen Donnerstag (29.2.2024) zu einem Einbruch. Im Arnsburger Weg warfen Unbekannte gegen 2.15 Uhr die Glastür einer Bäckerei ein. Nachdem sie das Glas zerstört hatten, gelangten sie in den Verkaufsraum der Bäckerei, die innerhalb des dortigen Supermarktes liegt. Vermutlich ohne Beute flüchteten die Einbrecher unerkannt. Zurück blieb ein Schaden von mehreren Tausend Euro an der Glastür.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen: Wer hat gegen 2.15 Uhr etwas Verdächtiges bemerkt?

Zeugen wenden sich mit ihren Hinweisen bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Pohlheim: Übers Dach eingestiegen

Ein Unbekannter stieg in der Zeit zwischen Dienstag (27.2.2024), 8.30 Uhr und Donnerstag, 8.45 Uhr in ein Einfamilienhaus in Watzenborn-Steinberg ein. Der Einbrecher deckte nach derzeitigen Erkenntnissen dazu mehrere Dachziegel ab und zerstörte darunterliegende Dachteile. Schließlich gelangte er so in die Wohnräume. Dort suchte er in Schränken nach Wertgegenständen. Er erbeutete neben Schmuck u.a. eine Kaffeemaschine. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat in der Händelstraße etwas Verdächtiges, insbesondere auf dem Dach des Hauses, beobachtet oder laute Geräusche wahrgenommen? Sind im Umfeld Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Zeugen wenden sich mit ihren Hinweisen bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Hungen: Diebe verursachen Stromausfall - Zeugen gesucht

Unbekannte drangen am Mittwoch (28.2.2024) auf das Gelände des Hungener Umspannwerks Am Bellersheimer Fußweg ein. Dazu brachen sie ein verschlossenes Zugangstor auf. Auf dem Gelände knackten sie dann das Vorhängeschloss eines Baucontainers. Im Rahmen ihrer Tat zwischen Mitternacht und 0.20 Uhr durchtrennten die Kriminellen auch mehrere, unter Spannung stehende Stromkabel. Dadurch kam es zu einem lauten Knall, die Unbekannten brachen ihren Diebstahl ab und flüchteten. Ihre Manipulation an den Stromkabeln führte zum kurzzeitigen Stromausfall in mehreren, umliegenden Ortschaften.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Sind Am Bellersheimer Fußweg Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Zeugen richten ihre Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430.

Lich: Kind angesprochen - Zeugen gesucht

Am Montagmittag (26.2.2024) sprach ein Unbekannter aus einem Auto heraus einen 13-Jährigen an. Der Schüler, der in der Kirchhofsgasse unterwegs war, reagierte richtig und ging nicht auf das Gespräch ein. Der Unbekannte fuhr daraufhin direkt in Richtung der Licher Innenstadt davon.

Er soll einen etwas größeren, roten Opel gefahren haben. Der Fahrer soll Deutsch mit einem türkischen Akzent gesprochen haben und etwa 30 - 40 Jahre alt sein. Er hatte einen Dreitagebart und eine Sonnenbrille auf. Der Mann hatte einen schwarzen Pullover von "Nike" an.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet um Zeugenhinweise: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des Fahrers machen? Wer kann Hinweise auf den roten Opel oder dessen Kennzeichen geben?

Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Lich/L3481: Unfall mit fünf Fahrzeugen

Drei leicht Verletzte, fünf beschädigte Fahrzeuge und eine Vollsperrung über knapp eineinhalb Stunden sind die Bilanz eines Unfalls auf der Landesstraße 3481.

Auf der Strecke zwischen Lich und Nieder-Bessingen fanden am Mittwoch (28.2.2024) Baumfällarbeiten statt. Gegen 11 Uhr fuhr eine Skoda-Fahrerin in Richtung Nieder-Bessingen und hielt vor einem die Arbeiten absichernden Fahrzeug an. Ein hinter ihr fahrender Transporter-Fahrer bemerkte dies rechtzeitig und hielt ebenfalls an. Nach derzeitigen Erkenntnissen bemerkte ein 33-jähriger Fahrer eines Fiat-Transporters die Arbeiten zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Renault auf. Der Renault wurde dabei auf den Skoda geschoben. Der auffahrende Fiat wurde durch den Aufprall auf die Gegenfahrbahn geschleudert und blieb dort stehen. Ein ihm entgegenkommender LKW konnte noch bremsen, ein hinter ihm fahrender VW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr dem LKW auf.

Durch den Unfall erlitten der 33-Jährige Fiat-Fahrer, der 53-jährige Fahrer des Renaults sowie der 53 Jahre alte Skoda-Fahrer leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in ein Krankenhaus. Die übrigen Beteiligten blieben unverletzt.

Alle Fahrzeuge sowie Leitpfosten an der Strecke wurden bei dem Unfall beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf über 25.000 Euro geschätzt. Der Unfallort blieb aufgrund der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis etwa 12.30 Uhr voll gesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizeistation Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430.

Gießen: Verkehrskontrollen fördern mehrere Verstöße zutage

Beamte der Polizeistation Gießen Nord richteten von Mittwochabend (28.2.2024) bis Donnerstagmorgen insgesamt drei Kontrollstellen im Stadtgebiet, sowie auf der Bundesstraße 427, ein.

Insgesamt kontrollierten die Beamten dabei 57 Fahrzeuge und 73 Personen. Bei fünf Fahrern ergab sich der Verdacht, dass diese unter Drogeneinfluss am Steuer saßen. Für alle war die Fahrt beendet, sie mussten zwecks Blutentnahme mit zur Dienststelle. Eine kontrollierte Person führte ohne notwendige Erlaubnis eine Schreckschusswaffe mit. Eine Anzeige war die Folge. Gegen vier kontrollierte Personen leiteten die Beamten Strafverfahren wegen Drogenbesitzes ein, sie stellten insgesamt fast 120 Gramm Cannabis sicher. Im Rahmen der Kontrolle ahndeten sie diverse Ordnungswidrigkeiten im Verkehr und erhoben insgesamt 150 Euro Verwarngeld. Weitere Kontrollen sind bereits geplant.

