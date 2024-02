Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Unfallflucht + Unfallbeteiligter gesucht

Gießen (ots)

Lollar: Mercedes angefahren

Auf dem Kaufland-Parkplatz im Rothweg kam es am Montag (26.2.2024) zu einer Unfallflucht. Gegen 10 Uhr parkte eine Mercedes-Fahrerin im Bereich der Mutter-Kind-Parkplätze. Als sie eine Stunde später zur silberfarbenen E-Klasse zurückkam, musste sie frische Beschädigungen an der Rückseite des Autos feststellen. Der unbekannte Verursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Gießen: Unfallbeteiligter gesucht

Eine graue C-Klasse parkte am Montag (26.2.2024) auf einem Parkplatz in der Marburger Straße 12. Gegen 19.30 Uhr touchierte dessen Fahrer nach derzeitigen Erkenntnissen beim Ausparken einen ebenfalls dort geparkten, schwarzen Kleinwagen.

Erst im Nachgang bemerkte der Daimler-Fahrer, dass sein Fahrzeug leichte Beschädigungen aufwies. Ob der schwarze Kleinwagen beschädigt wurde, ist bislang unklar. Er befand sich auf Nachschau nicht mehr vor Ort. Die Polizei fragt daher: Wer hat am Montag gegen 19.30 Uhr mit einem schwarzen Kleinwagen auf dem Parkplatz in der Marburger Straße geparkt? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755.

Pierre Gath

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell