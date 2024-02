POL-GI: Partnerschaftlich leben ohne Gewalt - Beratungsstelle "pro familia" stellt Trainingsprogramm im Haus der Prävention in Wetzlar vor

Gießen (ots) - Gießen: Wohnungseinbruch Die Tür einer Wohnung in der Max-Reger-Straße hebelte ein Unbekannter am Donnerstag (22.2.2024) auf und gelangte so in die Wohnräume. In der Wohnung, die sich in einem Mehrfamilienhaus befindet, durchsuchte er alle Räume. Ob er etwas mitnahm, ist noch nicht abschließend geklärt. Der Einbruch fand irgendwann in der Zeit ...

mehr