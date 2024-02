POL-Pforzheim: (CW) Althengstett - Unbekannter bricht in Schule ein

Neulingen (ots) - Die Abwesenheit ausgenutzt haben unbekannte Täter, als sie vergangene Woche in ein Einfamilienhaus in Bauschlott einbrachen. Nach bisherigem Sachstand probierte die Täterschaft in der Zeit zwischen Donnerstag, 22.02.2024, 08:00 Uhr und Samstag, 24.02.2024, 11:00 Uhr, zunächst über den rückwärtigen Bereich in das in der Weinbrennerstraße ...

mehr