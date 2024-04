Polizei Hagen

POL-HA: Hagener ignoriert Platzverweis nach Körperverletzung und muss in Gewahrsam genommen werden

Hagen-Mitte (ots)

Sonntag (28.04.) nahmen Polizisten einen 56-Jährigen am Graf-von-Galen-Ring in Gewahrsam, der nach einer Körperverletzung einen erteilten Platzverweis der Beamten ignorierte. Um 3 Uhr in der Nacht geriet er in einer Kneipe in einen Streit mit einer 31-Jährigen sowie einem 38-Jährigen. Der Konflikt mündete in eine Rangelei zwischen den drei alkoholisierten Beteiligten. Der 56-Jährige habe seine beiden Kontrahenten geschlagen sowie getreten. Ein Zeuge beendet die körperliche Auseinandersetzung schließlich. Die 31-Jährige musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach der Aufnahme der Körperverletzung erhielt der 56-Jährige einen Platzverweis, kehrte jedoch kurz darauf wieder zu der Kneipe zurück. Er weigerte sich die Örtlichkeit zu verlassen und zeigte sich unkooperativ. Der Mann musste zur Vorbeugung weiterer Straftaten und zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen werden. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte der Mann ab. Er erhielt eine Strafanzeige. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell